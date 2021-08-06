В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 284 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 6 августа 2021 года увеличилось на 284 человека, 44 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 48 267 человек. За сутки от коронавируса скончалось 8 человек.

За то же время выздоровело 182 человека, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 44 454 жителя Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 71 841 человек. Из общего количества заболевших, 29 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 256 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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