В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 283 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 9 августа 2021 года увеличилось на 283 человека, 35 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 49120 тюменцев. За сутки от коронавируса скончались 20 человек.

За то же время выздоровело 172 человека, с начала пандемии от коронавируса, по данным оперштаба, излечились 44 961 житель Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 72 670 человек. Из общего количества заболевших 29 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 256 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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