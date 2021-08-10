В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 280 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 10 августа 2021 года увеличилось на 280 человек, 20 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 49 400 тюменцев. За сутки от коронавируса скончалось 25 человек.

За то же время выздоровел 181 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 45 142 жителя Тюменской области.

Под наблюдением медиков находится 72 153 человека. Из общего количества заболевших 34 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 256 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 10.08.21

За информацию о пропавшей в Тюмени Насте Муравьевой МВД готово заплатить 1 миллион рублей. / В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 283 человек. / В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 284 человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»