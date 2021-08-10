В Тюмени девять беременных женщин находятся в реанимации с подтвержденным COVID-19

В Тюменском перинатальном центре девять беременных женщин, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«По данным на 9 августа, всего лечение в перинатальном центре проходят 105 беременных. Обращаем внимание, что это и пациентки с подтвержденным коронавирусом, и ожидающие результата, и те, у кого коронавирус уже может не определяться, но еще требуется стационарное лечение», – подчеркнули в оперштабе.

Случаев COVID-19 среди новорожденных в регионе не зарегистрировано. Специалисты добавили, что прямой путь передачи инфекции – от матери к плоду во время беременности или родов – не зафиксирован.

Тюмень, Александр Непомнящий

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