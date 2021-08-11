В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 277 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 11 августа 2021 года увеличилось на 277 человек, 23 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 49 677 тюменцев. За сутки от коронавируса скончалось 10 человек.

За то же время выздоровели 186 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 45 328 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 72 456 человек. Из общего количества заболевших 41 жителю региона необходима поддержка ИВЛ. 256 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 10.08.21

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