Губернатор Тюменской области Александр Моор проводит пресс-конференцию. Одна из главных тем – борьба с COVID-19

Одной из главных тем в ходе пресс-конференции губернатора Тюменской области стала пандемия COVID-19 и связанные с ней меры принимаемые правительством региона. Сейчас, по словам губернатора, приоритетным направлением является вакцинация населения. Как отметил Александр Моор, регион – в числе лидеров по вакцинации в УрФО.

«Тюменцы активно поддержали вакцинацию. За всю прививочную кампанию в регион поступило чуть более 573 тысяч комплектов вакцин. При этом хотя бы одним компонентом уже привиты 523 тысячи человек. Более 420 тысяч привито двумя компонентами. Это 74 процента от плана, который для нашего региона составляет более 700 тысяч человек», – рассказал Александр Моор.

Тем не менее, ситуация с заболеваемостью коронавирусом пока остается напряженной. По словам губернатора, в Тюменской области развернуто 18 моногоспиталей, рассчитанных на 3369 коек. Сейчас свободно 11,5% коечного фонда. При этом, как отметил в ходе пресс-конференции Александр Моор, недостатка в снабжении больниц кислородом нет.

Праздничные линейки 1 сентября состоятся, учебу планируется начать в очном режиме, если позволит финальная оценка эпидситуации, которая пройдет в России централизованно 19 августа.

«Возможно, сам формат проведения Дня знаний будет организован таким образом, чтобы уменьшить количество людей, одновременно находящихся на площадках. К примеру, проведут не одну, а несколько линеек ", – пояснил губернатор.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 11.08.21

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