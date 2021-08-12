В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 276 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 12 августа 2021 года увеличилось на 276 человек, 31 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 49 953 тюменца. За сутки от коронавируса скончалось 9 человек.

За то же время выздоровели 157 человек, с начала пандемии от коронавируса, по данным оперштаба, излечились 45 485 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 73 483 человека. Из общего количества заболевших 36 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 256 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 12.08.21

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