ДТП без взрослых. Трое несовершеннолетних пострадали в аварии в Тюменской области

Питбайк и электросамокат столкнулись сегодня в поселке Винзили Тюменского района, на ул. Полевой.

Как сообщает госавтоинспекции по Тюменской области, на самокате ехали двое братьев 5-ти и 7-ми лет, предварительно, дети выезжали по проезжей части из жилой зоны, мама и папа находились во дворе. Младший ребенок госпитализирован, старшему оказана медицинская помощь.

Питбайком управлял 16-летний подросток, он получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 12.08.21

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