«На спор убил человека»: в Тюменской области суд рассмотрит громкое дело 6-летней давности

В Тюменской области суд готовится к рассмотрению громкого дела 6-летней давности. Обвиняемыми по делу об убийстве 56-летнего жителя Абатского выступают двое приятелей.



19-летний юноша решил доказать своему 26-летнему другу, что может убить первого встречного. Жертвой оказался пьяный мужчина, который шел домой из гостей. Его предложили подвезти, но до пункта назначения машина так и не доехала.



«Мужчину избили и отвезли в лес: 19-летний обвиняемый не менее трех раз ударил острием лопаты жертву по голове. Потерпевший скончался на месте. Тело убитого оттащили вглубь леса, а на следующий день 19-летний юноша утопил тело в болоте», – сообщает региональное управление Следкома по Тюменской области.

Тюмень, Александр Непомнящий

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