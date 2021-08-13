Почти 2 миллиона штрафов за нарушение правил прибытия в страну заплатили туристы Тюменской области

1 млн 993 тыс. 300 рублей составила сумма штрафов, взысканных с жителей Тюменской области за невыполнение правил по прибытии в страну, суд рассмотрел 174 административных дела. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

С 1 августа 2020 года в Тюменскую область из-за границы прибыло почти 69 тыс. человек. Большинство из них разместили сведения о результатах ПЦР-теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Напомним, по приезду в Россию все граждане РФ должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех дней с момента въезда. Тест делать не нужно при наличии вакцинации против коронавируса в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном заболевании в последние шесть месяцев.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 13.08.21

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