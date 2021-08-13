В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 275 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 13 августа 2021 года увеличилось на 275 человек, 31 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели более 50 тысяч тюменцев. За сутки от коронавируса скончалось 15 человек.

За то же время выздоровели 159 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 45 664 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 72 992 человека. Из общего количества заболевших, 33 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 256 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 13.08.21

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