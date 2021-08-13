Из канализационного коллектора в центре Тюмени достали труп мужчины

Труп человека извлекли из коллектора на ул. Советской в Тюмени, неподалеку от ТРЦ «Гудвин» 13 августа.

«Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования привлекались к работе по запросу отдела полиции №4. Извлекли из коллектора тело и передали его полицейским», – рассказал начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин.

Следственным Комитетом организовано проведение процессуальной проверки. Об этом сообщили в ведомстве. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Следователями СКР проводится осмотр места происшествия, в ходе которого рядом с костными останками обнаружены предметы одежды, предположительно, принадлежащие лицу мужского пола.

Назначено проведение комплекса экспертиз, в том числе судебно-медицинской, молекулярно-генетической и медико-криминалистической. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тюмень, Александр Непомнящий

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