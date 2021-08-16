В администрации Тюмени назначили руководителей городского хозяйства и образования

В администрации Тюмени произошли кадровые изменения. Семен Тегенцев назначен заместителем главы города, директором департамента городского хозяйства. Директором департамента образования стала Дина Горковец.

Как сообщает пресс-служба администрации города, глава Тюмени Руслан Кухарук на заседании коллегии объявил о новых назначениях.

Общий стаж руководителя Семена Тегенцева составляет более 14 лет. В 2007 году он закончил Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция», в 2020 году – Тюменский индустриальный университет по направлению «Строительство». Тегенцев участвовал в разработке схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Тюмени, координировал работу по заключению реализуемого с 2017 года концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, курировал работу по утверждению новых правил благоустройства города.

Стаж работы по специальности Дины Горковец – 22 года 8 месяцев. В 2000 году она закончила Тюменский государственный университет, ей присвоена квалификация «Лингвист, преподаватель английского языка». В 2019 году прошла обучение в московской школе управления «Сколково» по программе «Разработка программы развития Тюменского региона в национальном и глобальном контексте». Ранее работала директором МАОУ «гимназия с углубленным изучением иностранных языков № 21» в Тюмени.

Тюмень, Александр Непомнящий

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