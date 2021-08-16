В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 270 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 16 августа 2021 года увеличилось на 270 человек, 30 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 51 047 тюменцев. За сутки от коронавируса скончалось 23 человека.

За то же время выздоровели 152 человека, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 46 093 жителя Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 72 933 человека. Из общего количества заболевших, 27 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 256 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 16.08.21

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