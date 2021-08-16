Три очага COVID-19 сняты с контроля в Тюменской области

Роспотребнадзор снял с контроля очаги с коронавирусной инфекцией в ООО «Леруа Мерлен Восток», филиале «Газпром недра НТЦ» и Арбитражном суде Тюменской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

По-прежнему контролируются очаговые заболевания в МЧУ ДПО «Нефросовет», здесь первые заболевшие – 28 человек – были зафиксированы 13 июля. В АО «Антипинский НПЗ» 26 июля заболели 19 сотрудников, плюс 26 – контактных. Третий очаг – пансионат для пожилых людей «Дача» – зарегистрирован 2 августа. Заболели шесть человек, контактных – 48.

В этих организациях продолжаются дополнительные противоэпидемические мероприятия, руководителям и сотрудникам рекомендовано пройти вакцинацию.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 16.08.21

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