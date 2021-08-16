53 группы в детских садах Тюменской области закрыты на карантин по COVID-19

В Тюменской области по данным на 16 августа, на карантин из-за COVID-19 закрыты 53 группы в 38 детских садах. В этих учреждениях зарегистрированы единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«Эти группы посещали 999 детей. Заболели 29 малышей и 24 сотрудника дошкольных образовательных учреждений», – рассказали в оперштабе.

В то же время, в пришкольных и загородных лагерях зарегистрированы единичные случаи заболевания COVID-19. Очаговой заболеваемости нет.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 16.08.21

Три очага COVID-19 сняты с контроля в Тюменской области. / В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 270 человек. / В администрации Тюмени назначили руководителей городского хозяйства и образования. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»