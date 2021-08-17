В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 269 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 17 августа 2021 года увеличилось на 269 человек, 15 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболело 51 316 тюменцев. За сутки от коронавируса скончалось 15 человек.

За то же время выздоровели 154 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 46 247 жителей Тюменской области.

При этом под наблюдением медиков находится 73 236 человек. Из общего количества заболевших, 29 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 256 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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