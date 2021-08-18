За сутки в Тюмени выявлено 267 заболевших коронавирусом

По информации Тюменского оперштаба, за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 267, 39 из зараженных – дети. С начала пандемии общее количество больных COVID-19 в регионе достигло показателя 51 583 человек. За сутки от коронавируса скончалось 15 человек.

За то же время выздоровели 157 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 46 404 жителя Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 73 603 человека. Из общего количества заболевших 33 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 256 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 17.08.21

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