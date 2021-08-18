Алиментщик 100 часов убирал улицы, чтобы отдать долги дочерям

80 тысяч рублей задолжал своим дочерям житель пос. Московский. Мужчина отработал на благоустройстве улиц 100 часов, после чего принял решение о трудоустройстве, сообщает управление федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Пристав рассказал должнику, что дальнейшее неисполнение судебного решения может грозить ему уголовной ответственностью. После этого он официально трудоустроился на стройку сварщиком.

Теперь его работодатель будет ежемесячно перечислять алиментные платежи взыскателю.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 18.08.21

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