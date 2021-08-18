Всего полпроцента. Тюменский Роспотребнадзор опубликовал данные о заболеваемости среди вакцинированных

В Тюменской области 0,58% жителей, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19, заболели коронавирусной инфекцией. Но у всех отмечена легкая форма, без осложнений, сообщает региональный Роспотребнадзор.

«Как мы видим, после прививки от коронавируса, не из-за нее, а при последующем заражении вирусом, можно заболеть, но процент заболевших достаточно низкий. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легче и не имеют осложнений», – говорят эксперты.

В Тюменской области для достижения коллективного иммунитета планируется привить более 700 тыс. человек. На сегодня привито 538 тыс. 918 жителей, из них 460 тыс. 17 получили оба компонента вакцины.

Тюмень, Александр Непомнящий

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