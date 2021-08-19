Житель Тюмени заплатит более миллиона, за ДТП с участием 7 машин

Судебная коллегия по гражданским делам оставила без удовлетворения апелляционную жалобу водителя, осужденного в 2019 году за ДТП с ущербом более 1 млн 300 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Из материалов дела известно, что 15 марта 2019 года на 11 км дороги Тюмень – Богандинский водитель Hyundai ix35 в гололед превысил скорость и врезался в стоявший впереди кроссовер Hyundai Sonata, который по инерции ударил и собрал еще шесть автомобилей: Toyota Camry, Chevrolet Aveo, ГАЗ 3110, грузовой Урал, Mercedes-Benz и Toyota Vitz.

На момент происшествия автогражданская ответственность виновника аварии не была застрахована. Для определения размера ущерба потерпевшие обратились в ООО «Независимая Экспертиза». Общий восстановительный ремонт машин обошелся в сумму 1 млн 313 тыс. 713 рублей 72 коп.

Тюменский районный суд взыскал эти средства с виновника ДТП, но мужчина обжаловал решение в апелляционной инстанции Тюменского областного суда. Он утверждал, что причиной аварии стали наледь на дороге и снег, а участок трассы не соответствовал требованиям безопасности движения.

Тем не менее, суд не установил вины «Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия» в содержании автомобильной дороги и сделал вывод, что доводы апелляционной жалобы не влияют на обязанность водителя контролировать скоростной режим, поскольку в данной дорожной ситуации выбранная истцом скорость в 60 км/ч не обеспечила безопасность движения.

Тюмень, Александр Непомнящий

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