В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 265 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 19 августа 2021 года увеличилось на 265 человек, 19 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболело 51 848 тюменцев. За сутки от коронавируса скончалось 14 человек.

За тоже время выздоровели 162 человека, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 46 566 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 74 720 человек. Из общего количества заболевших, 33 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 256 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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