СК официально: найденное в Тюмени тело принадлежит пропавшей Насте Муравьевой

Следственный комитет сделал заявление о смерти пропавшей в Тюмени Насти Муравьевой. Накануне регионы потрясла новость о гибели девочки, за судьбу которой переживала вся страна: на берегу озера в Тюмени были найдены человеческие останки.

По предварительной информации, это было тело пропавшей Насти Муравьевой, а которую более полутора месяцев искали правоохранители и волонтеры. Однако долгое время ни власти, ни следователи не давали точной информации, а волонтеры и вовсе до последнего верили, что это не она. Наконец главк СКР дал не оставляющий сомнений официальный комментарий.

«На берегу озера Оброчного города Тюмени обнаружен пакет с телом ребенка. Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей ранее Насте Муравьевой. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, устанавливаются причина и время смерти ребенка. Проводится весь необходимый комплекс следственных действий», – сообщили в следкоме РФ.

В Тюмени у дома, где жила погибшая Настя Муравьева, люди устроили своеобразный мемориал. Неравнодушные тюменцы приходят к подъезду, чтобы почтить память девочки, приносят игрушки и цветы.

Тюмень, Александр Непомнящий

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