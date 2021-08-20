Тюменского налетчика, который захватил заложников в банке, признали невменяемым

Мужчина, захвативший заложников в банке в Тюмени 7 июля 2021 года, признан нуждающимся в принудительном лечении. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

«В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», – сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области.

Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направили в прокуратуру.

Напомним, инцидент произошел 7 июля. Мужчина захватил заложников в отделении банка на ул. Червишевский тракт. Он требовал передать ему 15 миллионов рублей. В итоге злоумышленника задержали.

Тюмень, Александр Непомнящий

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