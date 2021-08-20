В Окружной клинической больнице на карантин закрыли отделение травматологии

Травматолого-ортопедическое отделение ОКБ №2 в Тюмени закрыто на карантин. Плановая госпитализация пациентов временно приостановлена. Об этом рассказали в региональном оперштабе.

«Сейчас в отделении проводятся противоэпидемические мероприятия. Ориентировочно планируют открыть со следующей недели», – сообщают в оперштабе.

Медики переносят плановые операции на более поздний срок – с пациентами связываются по телефону. В ОКБ №2 добавили, что остальные отделения работают в штатном режиме.

Тюмень, Александр Непомнящий

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