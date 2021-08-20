В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 265 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 20 августа 2021 года увеличилось на 265 человек, 25 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболело 52 113 тюменцев. За сутки от коронавируса скончались 14 человек.

За то же время выздоровели 165 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечился 46 731 житель Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 75 949 человек. Из общего количества заболевших, 32 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 256 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 20.08.21

В Окружной клинической больнице на карантин закрыли отделение травматологии. / Тюменского налетчика, который захватил заложников в банке, признали невменяемым. / ГИБДД 4 регионов усилят контроль на трассах из-за возвращающихся из отпуска северян. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»