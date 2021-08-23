В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 260 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 23 августа 2021 года увеличилось на 260 человек, 28 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболело 52 889 тюменцев. За сутки от коронавируса скончалось 20 человек.

За тоже время выздоровели 177 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 47 235 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 75 045 человек. Из общего количества заболевших, 16 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 160 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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