Тюмень накрыло смогом от лесных пожаров

Тюмень накрыл смог. Причина – лестные пожары, всего их в области действует 11. Часть из них локализована.

Как сообщили в региональном департаменте лесного комплекса, 24 августа в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности.

Отметим, 23 августа в регионе зафиксировали 13 пожаров. Площадь возгорания – 38,41 га. За прошедшие сутки ликвидировали семь лесных пожаров на площади 26,91 га.

Высокий уровень пожарной опасности и запрет на посещение лесов в Тюменской области действовали, фактически, всю весну, которая была ранней и спорой, и все жаркое лето.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 23.08.21

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