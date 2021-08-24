Соцсети помогли раскрыть инкогнито водителя, сбившего мальчика в Новоторманском

Водителя Infiniti, сбившего ребенка на самокате, задержали в Тюмени благодаря пользователям соцсетей, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария, в результате которого пострадал восьмилетний мальчик, произошла в п. Новотарманский Тюменского района. Во дворе водитель иномарки наехал на ребенка, который катался на самокате. У мальчика диагностировали ушибы.

«Ребенок вместе с девятилетним братом и друзьями гулял вблизи дома. Бабушка, которая присматривала за внучатами, ненадолго отошла в магазин. Водитель автомобиля после аварии с места скрылся, но благодаря бдительности соседей с помощью группы в социальной сети его установили и задержали инспекторы полка ДПС», – рассказали в ГИБДД Тюменской области.

Водителя застали на автомойке, где он распивал спиртные напитки.

Автоинспекторам он заявил, что в момент ДТП был трезв. Ему грозит административная ответственность в виде штрафа 30 тыс. рублей и лишения права управления транспортом на срок от 1,5 до двух лет.

Тюмень, Александр Непомнящий

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