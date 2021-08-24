На фоне скандала с грязной водой в тюменском водоканале сменилось руководство

В тюменском Росводоканале назначено новое руководство. С сегодняшнего дня, 24 августа, пост главы займет Ольга Сарбаева, с 2009 года она занимала должность финансового директора организации.

В официальном объяснении от предприятия по поводу смены власти говорится, что Андрей Максимов, возглавлявший тюменский водоканал с мая 2020 года, принял решение развивать собственные проекты.

Напомним, ранее тюменцы жаловались на качество водопроводной воды. Из-за проблем с неприятным запахом эксперты Роспотребнадзора проводили исследования. В результате проверок были обнаружены отклонения от нормативных показателей. При этом представители Роспотребнадзора отмечали, что серьезных проблем нет, однако рекомендовали не пить воду из-под крана.

Основной причиной, из-за которой ухудшилось качество воды, было названо резкое повышение уровня воды в реке Тура. Именно из нее производится водозабор в Тюмени. Были предприняты определенные меры, но в течении 3 недель тюменцы продолжали жаловаться на качество водопроводной воды.

В августе на пресс-конференции губернатор Тюменской области Александр Моор по поводу грязной воды заявил, что специалисты водоканала могли бы действовать оперативнее.

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