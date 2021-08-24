В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 257 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 24 августа 2021 года увеличилось на 257 человек, 32 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболело 53 156 тюменцев.

За сутки от коронавируса скончалось 23 человека. За тоже время выздоровели 171 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 47 406 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 74 786 человек. Из общего количества заболевших, 18 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 160 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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