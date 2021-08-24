Следком начал проверку по всем пропавшим детям в Тюменской области

Следком начал масштабную проверку по всем пропавшим детям в Тюменской области. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить обо всех расследованиях, связанных с исчезновением несовершеннолетних.

Поводом для этого стали озвученные в СМИ теории после смерти 8-летней Насти Муравьевой. Выяснилось, что за последние 24 года в условиях неочевидности пропали 9 детей. Тела некоторых из них с признаками убийства позже удалось обнаружить.

«Глава ведомства потребовал от следователей представить в докладе тщательный анализ имеющихся сведений по всем указанным эпизодам преступлений», – сообщили в главке СКР.

Тюмень, Александр Непомнящий

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