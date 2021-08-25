В Тюмени ограничения по коронавирусу продлили еще на неделю – до 1 сентября

Ограничительные меры, действующие в Тюменской области для предупреждения распространения COVID-19, продлены до 1 сентября 2021 года. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства № 120-п «О введении режима повышенной готовности».

Документ подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, в рамках режима повышенной готовности запрещено оказание услуг общественного питания и работа предприятий по проведению зрелищно-развлекательных мероприятий с 24 до 6 часов утра.

По-прежнему запрещена деятельность детских игровых комнат, детских развлекательных центров, а также фуд-кортов, расположенных на территории торговых учреждений.

Также, в Тюменской области продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

Тюмень, Александр Непомнящий

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