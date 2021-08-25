Тобольский аэропорт начнет работу в сентябре

Завершить строительство аэропорта в Тобольске планируют к середине сентября. В этом же месяце состоится его официальное открытие.

Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он отметил, что уже ведется совместная с Росавиацией работа по открытию субсидированных рейсов из Тобольска в Санкт-Петербург, Москву и Екатеринбург. В будущем возможны рейсы и до Тюмени.

«Если будет необходимость стыковки рейсов, то мы посмотрим и направление Тюмень – Тобольск, может на небольших самолетах, но только если почувствуем, что это действительно необходимо. Пока добраться до Тобольска из Тюмени можно автомобильным и железнодорожным транспортом. По этому направлению ходят брендированные вагоны Императорского маршрута», – рассказал губернатор.

Пропускная способность аэровокзального комплекса в Тобольске составит 380 человек в час. Для удобства пассажиров будут работать общий зал и бизнес-класса, зал вылета, детская зона и кафе. Также благоустроят прилегающую территорию. Планируется, что аэропорт в Тобольске сможет принимать среднемагистральные самолеты, такие как Ту-204, RRJ-95/SSJ-100, Airbus A-320/321 и Boeing 737-800.

Тобольск, Александр Непомнящий

Тобольск. Другие новости 25.08.21

В Тюмени ограничения по коронавирусу продлили еще на неделю – до 1 сентября. / «Девушкам, журналистам и студентам хуже всех»: председатель Союза жителей Афганистана рассказал о ситуации на родине (ВИДЕО). / Следком начал проверку по всем пропавшим детям в Тюменской области. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»