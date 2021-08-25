В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 256 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 25 августа 2021 года увеличилось на 256 человек, 17 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 53 412 тюменцев. За сутки от коронавируса скончались 18 человек.

За тоже время выздоровели 165 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 47 571 житель Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 73 933 человека. Из общего количества заболевших, 18 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 160 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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