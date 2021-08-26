В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 254 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 26 августа 2021 года увеличилось на 254 человека, 29 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 53 666 тюменцев. За сутки от коронавируса скончались 17 человек.

За тоже время выздоровели 161 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 47 732 жителя Тюменской области.

Под наблюдением медиков находится 73 724 человека. Из общего количества заболевших, 15 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 160 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 26.08.21

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