Ливень, гроза, град. Тюменская область закрывает последний летний месяц непогодой

Ливень, гроза, град ожидаются на юге Тюменской области в ближайшие часы. Об этом сообщают тюменские синоптики.

Прогноз сохранится и на ночь 27 августа, отмечают они. Помимо дождя в области будет наблюдаться усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду. Уже завтра температура снизится до 25 градусов. А к началу следующей недели похолодает еще больше.

А на Ноябрьск обрушились 30-градусная жара и тоже град. Погода в конце лета не только порадовала ямальцев, но и нанесла серьезный удар. Днем 26 августа в Ноябрьске прошел сильнейший град: в зоне риска оказались автомобили и дети, играющие на улицах.

К слову, сегодня в городе стояла настоящая летняя жара: столбики термометров поднялись до отметки в 28 °C. Град стал своеобразным финальным аккордом: с 27 августа температура в дневные часы опустится до отметки в 11 градусов и продержится там минимум до начала сентября.

Тюмень, новый День, Александр Непомнящий

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