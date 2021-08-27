Тюменец из ревности убил соперника и его жену

В Тюмени под суд пойдет 58-летний мужчина, который совершил двойное убийство на почве ревности. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемый в ходе ссоры сначала убил мужчину, к которому приревновал, а потом и его жену, видевшую как было совершено первое преступление.

Решив избавиться от следов и понимая, что смерть обоих неизбежно наступит, обвиняемый принес в дом и надворную постройку, где лежали мужчина и его супруга, найденные им в домовладении автомобильные колеса, разложил их и поджог.

По данным, полученным в ходе предварительного следствия, смерть женщины наступила не сразу, а в результате пожара.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение побоев.

После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу.

Санкция по части 2 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Совершение деяния, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ, наказывается принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок.

Тюмень, Елена Васильева

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