Тюменец получил штраф в полмиллиона и год условно за два спиленных дерева

Житель Тюмени попал под суд за два дерева, которые он спилил без разрешения.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, 11 марта 2021 года молодой человек, желая облагородить территорию возле входа в столовую, принадлежащую матери, а также с целью облегчить доступ грузовому транспорту к входу в общепит, спилил бензопилой два вяза.

Прибывшим на место сотрудникам полиции тюменец пояснил, что разрешительного документа на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета он не имеет, за его получением не обращался.

Своими действиями молодой человек причинил Департаменту городского хозяйства администрации Тюмени материальный ущерб на сумму 505 598 рублей 75 копеек, который был им добровольно возмещен до рассмотрения уголовного дела.

Суд же назначил тюменцу наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 27.08.21

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