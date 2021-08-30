В Тюмени в ДТП пострадали 5 автомобилей, травмировано 6 человек

Крупное ДТП произошло в Тюмени в прошедшее воскресенье на мосту у ТЦ «Вояж». По предварительным данным кроссовер BMW на большой скорости не справился с управлением. Его начало сносить к разделительной линии, но перед тем как ее пресечь, он столкнулся с автомобилем, двигавшемся в попутном направлении. Обе машины вынесло на полосу встречного движения. По которой в тот момент ехало 3 автомобиля.

ДТП закончилось чередой столкновений, в которых пострадало в общей сложности 5 автомобилей. Один из автомобилей загорелся. Водителя из него успели эвакуировать до того как огонь разгорелся.

В результате ДТП пострадало 6 человек. Одного доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 27.08.21

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