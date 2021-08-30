В Тюменском районе в ДТП один человек погиб, еще пятеро получили травм

1 человек погиб и 5 человек получили различные травмы в результате ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в Тюменском районе. Трагедия произошла сегодня во втором часу дня на 48 километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск.

По данным Госавтоинспекции, водитель «Тойоты-Марк 2», попытался развернуться, но не учел дорожную обстановку. Иномарка столкнулась с «Ладой» 12-ой модели которая двигалась во встречном направлении. После удара «Тойота» съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП 24-летний водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель «Лады» и четверо его пассажиров, в том числе дети 2 и 11 лет получили различные травмы.

Тюмень, Александр Непомнящий

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