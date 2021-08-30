В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 246 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 30 августа 2021 года увеличилось на 246 человек, 31 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 54 662 тюменца. За сутки от коронавируса скончались 25 человек.

За тоже время выздоровели 136 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 48 327 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 70 689 человек. Из общего количества заболевших, 20 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 160 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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