В Тюмени офтальмолог брал деньги за лечение несуществующих заболеваний

Врач-офтальмолог одной из частных клиник Тюмени диагностировал несуществующие заболевания у 16 пациентов, в том числе, пенсионеров. За лечение он принимал от потерпевших деньги, ущерб составил около 1 млн рублей, сообщает региональное УМВД.

В одном из эпизодов пациент заплатил офтальмологу более 200 тыс. рублей. Обвиняемый свою вину в содеянном признал и принял меры к возмещению ущерба. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Тюмень, Александр Непомнящий

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