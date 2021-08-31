В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 244 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 31 августа 2021 года увеличилось на 244 человека, 28 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 54 908 тюменцев. За сутки от коронавируса скончались 18 человек.

За тоже время выздоровели 143 человека, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 48 470 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 68 905 человек. Из общего количества заболевших, 22 жителям региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 160 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 31.08.21

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