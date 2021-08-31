В Тюмени виновных в убийстве владельца автозаправки приговорили к большим срокам заключения

Двоих мужчин, обвиняемых в убийстве тюменского предпринимателя Сергея Княжева, осудили в Тюмени, сообщает областной суд.

Убийство совершил житель Югры Игорь Кузьмин, а заказали его Сергей Хомич и Эдуард Ермишкин, который был задержан ранее. Чтобы получить минимальный срок, он заключил сделку со следствием. Впоследствии он был осужден к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд назначил Сергею Хомичу 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а Игорю Кузьмину- 16 лет 6 месяцев лишения свободы с аналогичным режимом содержания. Суд взыскал с них 3 млн рублей морального вреда в пользу несовершеннолетних детей Сергея Княжева.

Владельца заправки «Валерия и К» Сергея Княжева застрелили 8 октября 2015 года в Тюмени у офиса АЗС в районе улиц Северная и 50 лет Октября. Убив Княжева и ранив его партнера, наемный убийца скрылся с места преступления. Однако оперативники вычислили его и задержали через пять лет.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 31.08.21

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