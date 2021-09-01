Путин заставил тюменские власти передумать брать кредит на 17,6 млрд рублей

Правительство Тюменской области отказалось от планов брать кредит на 17,6 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил накануне после заседания комитета по социальной политике глава департамента финансов правительства Тюменской области Михаил Таранов. По его мнению, наблюдается позитивная динамика по поступлениям отчислений в бюджет региона, поэтому без займов можно и обойтись. «По поступлениям в бюджет региона нами наблюдается позитивная динамика, исходя из которой, можно предположить, что для исполнения финансового плана этого года заимствований, которые планировались ранее, не потребуется», – пояснил Таранов.

Сменить точку зрения на вопрос займа из федеральной казны тюменскому руководству пришлось не просто так, а после того, как Владимир Путин высказал опасения по поводу кредитов, о которых весной говорили власти некоторых регионов, в том числе и Тюменской области.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 31.08.21

В Тюмени виновных в убийстве владельца автозаправки приговорили к большим срокам заключения. / В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 244 человек. / В Тюмени офтальмолог брал деньги за лечение несуществующих заболеваний. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»