В Тюменской области планируют развивать транспортировку санавиацией «тяжелых» пациентов после ДТП

В Тюменской области планируют развивать транспортировку с помощью санитарной авиации «тяжелых» пациентов после ДТП. Первый опыт состоялся 1 сентября – впервые в истории вертолетная площадка ОКБ №2 приняла «тяжелого» больного, нуждающегося в экстренной помощи.

Мужчину, разбившегося в ДТП, доставили вертолетом из Заводоуковска, полет он провел в сопровождении медицинского специалиста. Перелет занял 35 минут.

После этого пациента машиной скорой помощи доставили в реанимационное отделение ОКБ №2, где врачи проведут ему полную диагностику, соберут консилиум и примут решение по дальнейшему лечению. Медики отмечают – пациент полет перенес удовлетворительно.

«Санавиацию вызывают, когда пострадавшему могут помочь только в крупной многопрофильной больнице – такой, как вторая областная. В экстремальной ситуации важен не только профессионализм медицинских работников, наличие необходимых специалистов и современного оборудования, но и время. Существует понятие «золотого часа» – времени, когда оказанная медицинская помощь имеет максимальный положительный эффект. Быстрая эвакуация санитарным вертолётом даёт пострадавшим шанс выжить, особенно когда они после ДТП и счёт идёт на минуты» – рассказал Руководитель службой оказания экстренной и неотложной помощи тюменской ОКБ №2 Антон Терехин.

Планируется, что и в дальнейшем транспортировка пациентов, пострадавших в ДТП, при помощи санитарной авиации, серьезно поможет медикам. Отметим, что большинство тяжелых аварий происходит на трассе, которая идет с севера области, часто трагические инциденты происходят в Уватском районе. По статистике, ежегодно десятки автолюбителей с Ямала и Югры становятся участниками ДТП. И чем скорее они могут быть доставлены для оказания медицинской помощи в клинику вертолетом, тем больше шансов на спасение их жизни.

Тюмень, Александр Непомнящий

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