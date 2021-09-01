В Тюменской области ещё 243 человека заболели ковидом

По информации Тюменского оперштаба, за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 243, 20 из зараженных – дети. С начала пандемии общее количество больных COVID-19 достигло показателя 55 149 человек. За сутки от коронавируса скончалось 17 человек.

За то же время выздоровели 149 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 48 619 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 67 326 человек. Из общего количества заболевших, 25 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 160 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Сентябрь, Александр Непомнящий

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