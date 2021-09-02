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Четверг, 2 сентября 2021, 11:38 мск

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Пенсионеры «тюменской матрешки» сегодня начнут получать 10 тысяч от Путина

Пенсионеры «тюменской матрешки» сегодня начали получать единовременную помощь, обещанную им Владимиром Путиным. Речь идет более чем о 30 миллионах людей пожилого возраста по всей стране, в том числе работающих. Еще около 13 миллионов человек поддержку от государства получат вместе с пенсией. Ее на дом доставит почтальон.

Получать единовременную помощь к пенсии начали и жители «Тюменской матрешки».

На Ямале единовременную выплату получат 142 тысячи пенсионеров. Подавать какие-либо документы не нужно, деньги будут зачислены автоматически.

В Югре количество получателей помощи, по данным пенсионного фонда округа, в общей сложности составит более 450 тысяч человек.

В Тюменской области, по данным властей, «путинские 10 тысяч» получат более 409 тыс. пенсионеров.

Напомним, указ о единовременной денежной выплате президент России Владимир Путин подписал 24 августа 2021 года.

«Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, не производятся», – обозначено в указе президента.

Тюмень, Александр Непомнящий

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