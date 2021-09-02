На трассе Екатеринбург – Тюмень мотоциклист без прав стал виновником ДТП

25-летний мотоциклист пострадал в аварии на 320-м км автодороги Екатеринбург – Тюмень вечером 1 сентября.

«Молодой мужчина на мотоцикле Honda не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди автомобиль Daewoo Nexia», – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

У мотоциклиста диагностировали травму ноги. Известно, что прав управления он не имеет.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 02.09.21

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